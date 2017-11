Diskussion um Blanke: Zu viel Verkehr, zu wenig Spielplätze

Was hat sich ein Jahr nach der Kommunalwahl auf der Blanke bewegt? In der Diskussion der KAB bewegte die Anwesenden insbesondere der Spielplatz an der Marienburger Straße. Auch das Verkehrsaufkommen auf dem Gildehauser Weg stand im Kreuzfeuer der Kritik.