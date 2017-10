Empfehlung - Diebstahl eines Elektrokabels wird zur teuren Angelegenheit

bt Nordhorn. Zusammen mit einer polnischen Bekannten hatte der 39-jährige Nordhorner kosovarischer Abstammung einen Großraumladen in der Nordhorner Innenstadt besucht. Während seine Begleiterin einige Sachen einkaufte, steckte er in dem Kaufhaus ein Elektrokabel im Wert von 21,99 Euro in die Hosentasche. Dass dieser Vorgang von einem Mitarbeiter des Ladens bemerkt wurde, war ihm nicht aufgefallen. Bei einer Durchsuchung kam die entwendete Ware zutage. Wie in solchen Fällen üblich, wurde dem Täter das Diebesgut abgenommen, eine „Bearbeitungsgebühr“ von 100 Euro erhoben und Strafanzeige erstattet. Jetzt hatte sich der seit 25 Jahren in Deutschland wohnhafte und zurzeit arbeitslose Schweißer vor dem Einzelrichter beim Amtsgericht wegen Diebstahls zu verantworten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/diebstahl-eines-elektrokabels-wird-zur-teuren-angelegenheit-209770.html