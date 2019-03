Empfehlung - Diebestrio wegen Serie von Metalldiebstählen verurteilt

Nordhorn Dieser Umstand führte dazu, dass das Verfahren gegen ihn abgetrennt werden musste. Das zur Tatzeit drogenabhängige Ehepaar wurde im ersten Termin zu Haftstrafen verurteilt. Zum jetzigen Hauptverhandlungstermin gegen den dritten, 37-jährigen Angeklagten waren sieben Zeugen geladen. Die Vernehmungen der seinerzeit an den Ermittlungen beteiligten Polizeibeamten ergaben, dass an einigen Tatorten Spuren festgestellt wurden, die eindeutig dem Angeklagten zuzuordnen waren. Augenzeugen hatten bei den Einbrüchen in unbewohnten Häusern und anderen Gebäuden immer zwei Männer und eine Frau beobachtet. Das Diebesgut war in großen Taschen abtransportiert worden. Zur Flucht hatten die drei immer zwei Motorroller benutzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/diebestrio-wegen-serie-von-metalldiebstaehlen-verurteilt-289022.html