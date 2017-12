Empfehlung - Die Vorfreude aufs Fest steigt in Schulen und Kitas

Nordhorn. Nur noch wenige Tage, dann ist Weihnachten. Überall sieht man nun Kerzen und Lichter, die in der dunklen Jahreszeit eine gemütliche und besinnliche Stimmung aufkommen lassen. Auch an der Maria-Montessori-Schule am Gildkamp in Nordhorn ist die festliche Zeit angebrochen. Deshalb haben Schüler, Lehrer und Eltern eine heimelige Adventsfeier veranstaltet – so wie es sie in vielen Schulen und Kindergärten im ganzen Landkreis derzeit gibt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/die-vorfreude-aufs-fest-steigt-in-schulen-und-kitas-218751.html