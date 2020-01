Empfehlung - Die Vechtehof-Familie lädt ein in den Tierpark

Nordhorn Wenn das Feuer in der alten Kochmaschine prasselt, dann wird es gemütlich in der guten Stube des Vechtehofes im Nordhorner Tierpark. „Ziehen dann auch noch köstliche Gerüche durch die Räume, dann wird ein Winterbesuch im Familienzoo zu einem echten Vergnügen", verspricht der Tierpark. Am Sonnabend, 1. Februar, und am Sonntag, 2. Februar, ist die Vechtehof-Familie des „Groafschupper Plattproater Krings" von 11 bis 17 Uhr mit einem winterlichen Programm zu Gast im historischen Vechtehof.