„Die Ungewissheit war das Schlimmste“

Ein Schütze eröffnet am vergangenen Sonntag gegen 22 Uhr Ortszeit das Feuer auf Konzertbesucher in Las Vegas und tötet 59 Menschen. Sarah Lambers und Bruno Fonseca aus Nordhorn sind ganz in der Nähe und verbringen eine Nacht voller Angst.