„Die Prinzen“ sorgen für „Superstimmung“ in der Alten Kirche

Mit fast sechs Millionen verkauften Tonträgern zählen die 1991 als pure A-cappella-Band gegründeten „Prinzen“ zu den erfolgreichsten deutschen Popgruppen. Am Donnerstagabend gaben sie in der ausverkauften Alten Kirche am Markt in Nordhorn ein Konzert.