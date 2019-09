Die Oper als Schulstoff zum Leben erweckt

Der Schulstoff „Oper“ wurde für Schüler der 7. Klassen am Gymnasium Nordhorn zum Leben erweckt: Akteure der Jungen Oper Detmold spielten in der Schulaula den Einakter „Abu Hassan“. Bei den jungen Opernfreunden kam diese Art des Unterrichts gut an.