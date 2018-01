Empfehlung - „Die Ökonomen“ gewinnen Börsenplanspiel der Sparkasse

Nordhorn. Einen „Schlachtplan“ für das Planspiel Börse der Grafschafter Sparkasse hatten die Schüler der Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen in Nordhorn (KBS) Wladimir Weber, Julius Wolf, Jonas Häcki, Felix Bruns und Mert Sengül schnell gefunden. Sie setzten vom Fleck weg auf Aktien bekannter Anbieter wie „Amazon“, „Google“ und „Facebook“. Innerhalb von drei Wochen hatten sie ihr komplettes Startkapital von 50.000 Euro investiert. Anschließend übte sich die fünfköpfige Gruppe in Geduld. Ihre Taktik sollte sich auszahlen: Nach zehnwöchiger Spielzeit folgte am 13. Dezember vergangenen Jahres der Kassensturz. „Die Ökonomen“ hatten sich mit einem Depotwert von 56.331,80 Euro an die Spitze der Grafschafter Teilnehmer gesetzt. Niedersachsenweit reichte es knapp für Platz vier.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/die-oekonomen-gewinnen-boersenplanspiel-der-sparkasse-221268.html