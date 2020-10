Die Nordhorner Kreuzkirche: Baugeschichte eines Gotteshauses

Ein neuer Glockenstuhl, maßgefertigt in traditioneller Bauweise aus Eichenholz, trägt in dem beengten Turm der Kreuzkirche nun drei Glocken: die beiden restaurierten Bronzeglocken und eine neue dritte Glocke, die vor wenigen Monaten in Gescher für die Gemeinde gegossen wurde. Wilhelm Göke hat auch diesen letzten Abschnitt der achtjährigen Sanierungsphase genau dokumentiert und freut sich schon auf den Reformationstag, wenn das neue Geläut erstmals erklingen soll. Foto: Westdörp