Empfehlung - Die Musikschule Nordhorn gibt ein Gemeinschaftskonzert

NORDHORN Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren veranstaltet die Musikschule Nordhorn ein weiteres Kooperationskonzert am Freitag, 6. März, um 18 Uhr im Konzert- und Theatersaal (KTS) am Ootmarsumer Weg. Dabei treten junge Ensembles der Musikschule und ihrer Kooperationspartner gemeinsam auf. Der Eintritt ist frei. Bei der Veranstaltung präsentieren sich der Chor (Leitung Olga Stikel) und die Holzbläserklasse 3 (Ansgar Preus-Focke) der Maria-Montessori-Schule am Gildkamp, die Bläserklasse 5 vom Gymnasium Nordhorn (Franziska Woltmann) sowie das Streicher-Vororchester der Musikschule (Sophia Raabe).(...)