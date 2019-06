Die Musikgruppen des Gymnasiums Nordhorn spielen Filmmusik

Nordhorn Die engagierten Musikerinnen und Musiker der zahlreichen Ensembles sorgten unter der Leitung von Kirsten Krings, Dorothea Leutenantsmeyer, Heike Späthe, Franziska Woltmann und Pia Hustede für einen rundum gelungenen Abend. Die abwechslungsreiche Auswahl der Stücke zum Thema Filmmusik und die Moderation von Insa Rigterink und Michael Bertram rissen das Publikum den ganzen Abend über mit.

Der Funke der Begeisterung sprang bereits beim Hören des ersten Stückes auf die Zuhörer über. Das Blasorchester I spielte das spannungsgeladene Thema aus dem Film „Mission Impossible“. Mit Bravour meisterten alle die verzwickten Rhythmen. Beschwingt brachte im Anschluss der „Rock-Pop-Chor“ den Song „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Film „Das Dschungelbuch“ zu Gehör, bevor sich die Chöre mit „Farbenspiel des Winds“ aus dem Film „Pocahontas“ einfühlsam einem immer wieder aktuellen Thema zuwandten: Die Schönheit der Natur darf nicht zerstört werden. An den wohlklingenden Stimmen des Oberstufenchores konnten sich das Publikum mit dem Song „A Million Dreams“ erfreuen.

Ihren ersten großen Auftritt meisterte die Bläserklasse 5. Hochkonzentriert spielten die jungen Musiker mit „Chariots of fire“, den Titelmelodien aus „Forrest Gump“ und aus „Charlie und die Schokoladenfabrik“ drei Stücke. Die Bläserklasse 6 Filmmusik beschloss mit „I will follow him“ aus dem Film „Sister Act“, „Transformers“ und „Summer Nights“ aus dem Musical „Grease“ den letzten gemeinsamen Auftritt als Bläserklasse. Belohnt wurden sie dafür vom Publikum mit kräftigem Applaus.

Unterbrochen wurde der Auftritt der Bläserklasse vom Ensemble der tiefen Stimmen, das mit seiner besonderen Klangfarbe „Mulan“ aus dem gleichnamigen Walt-Disney-Film zu Gehör brachte. Der Abi-Chor beeindruckte mit dem Song „You raise me up“. Vor der Pause präsentierten alle Chöre unter Begleitung des Blasorchesters I das Stück „Ghostbusters“ aus dem gleichnamigen Film (hier überraschte der Chor mit temperamentvollen Einwürfen) und rockten die Bühne mit „Born to be wild“ aus „Easy Rider“.

Mit einem Medley aus „Star Wars“ schaffte es das Orchester, die Zuhörer nach der Pause in den Bann zu ziehen. Gefühlsbetont und klangschön überzeugte das Vokalensemble mit „I see you“, bevor das Orchester, nun durch Blechbläserinnen und Blechbläser aus dem Blasorchester II verstärkt, mit einem Medley aus allen acht Filmen von „Harry Potter“ schöne Stimmungswechsel erzeugte. Ebenfalls einen gelungenen Auftritt lieferte das Blasorchester II mit „Sbandiamo“, einem Stück mit wechselnden, schwungvollen Marschrhythmen.

Schwungvoll reihte sich da auch der vom „Rock-Pop-Chor“ gesungene Song „My Guy, my God“ aus „Sister Act“ ein. Die Big Band der Klassen 9 bis 12 präsentierte souverän die Titelmusik aus „Spiderman“, das Blasorchester II bot einen abwechslungsreichen Medley aus Filmmusiken der vergangenen zwei Jahrzehnte.

Zum große Finale ließen alle Beteiligten zusammen den Welthit „New York, New York“ von Frank Sinatra erklingen.

Die sich anschließende Verabschiedung von zwölf Abiturientinnen, die sich über Jahre musikalisch eingebracht hatten, zeigte wieder, dass eine solche Gesamtleistung immer vom Engagement vieler Einzelner getragen wird. Daran knüpfte Schulleiter Andreas Langlet an, der in seinen Dankesworten mit Stolz auf das beachtlich große Musikangebot des Gymnasiums hinwies.

Nach mehr als zwei anregenden Stunden, einem großen Schlussapplaus und einer Wiederholung des letzten Stücks endete ein Konzertabend mit seinen zahlreichen talentierten Nachwuchsmusikerinnen und -musikern