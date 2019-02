Empfehlung - Die Grafschaft im Jahr 1578: Nordhorner schreibt Roman

Klausheide/Düsseldorf In dem Buch „Die Zeit der Inseln“ geht es um die zwei Augustiner Mönche, auch Chorherren genannt, Hermann und Martin, die in ein Netz von Intrigen geraten. Sie müssen zudem auch noch den Mord an zwei anderen Augustinern aufklären und machen sich daher vom Kloster Frenswegen unter anderem auf den Weg nach Nordhorn und Bad Bentheim. Auf ihrer Reise treffen sie auf Graf Arnold II. von Bentheim. Und obwohl sie eigentlich Gegner sind, führt sie ein gemeinsames Ziel zusammen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/die-grafschaft-im-jahr-1578-nordhorner-schreibt-roman-278678.html