Empfehlung - Die Grafschaft hat 38 neue „Lesefüchse“

Nordhorn „Lesen ist eine Schlüsselkulturkompetenz, die ihr auch später in allen Bereichen immer brauchen werdet. Deshalb freue ich mich umso mehr, wieder 38 neuen Lesefüchsen eine Urkunde überreichen zu dürfen“, sagte Bücherei-Mitarbeiterin Ellen van der Loos. Am Freitag erhielten die in diesem Halbjahr zu „Lesefüchsen“ ausgebildeten Schülerinnen und Schüler einiger Grundschulen aus Nordhorn und der Grafschaft ihre Urkunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/die-grafschaft-hat-38-neue-lesefuechse-305247.html