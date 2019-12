Empfehlung - Die GN-Card bekommt ein modernes Layout

Nordhorn Alle Abonnenten für die gedruckte Ausgabe und das E-Paper können sich seit 2005 an den Vorteilen der GN-Card erfreuen – diese bleiben nämlich auch mit neuem Layout gleich. Einzig aus der GN-Card-Nummer wird schlicht GN-Nummer. 55 Händler aus der Region sind dauerhaft mit 3 bis 5 % Einkaufsvorteil mit dabei, aber auch bei rund 230 Veranstaltungen in der Grafschaft gibt es mit der GN-Card Preisnachlass. Zu den besonderen Vorzügen der Karte gehören Theaterbesuche, Konzerte, aber auch der große GN-Card Familientag im Nordhorner Tierpark, der im nächsten Jahr am 12. Juli stattfindet oder auch Vergünstigungen bei Spielen der HSG Nordhorn-Lingen. Außerdem können sich die Leser im nächsten Jahr auf neue Aktionen freuen. Ebenso kann an Gewinnspielen teilgenommen werden, die jeden Freitag auf der GN-Card-Seite steht. Das neue Design zeigt die Grafschafter „Skyline“ mit Wind- und Wassermühle, dem Funkturm, der Burg Bad Bentheim, dem Mühlenturm in Wietmarschen, dem Schüttorfer Riesen, dem Nino-Gebäude in Nordhorn, der Ölpumpe in Emlichheim und dem Rathaus in Neuenhaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/die-gn-card-bekommt-ein-modernes-layout-334691.html