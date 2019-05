Die EuregioKanurallye unterwegs zwischen Nordhorn und Almelo

Nordhorn Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um einen jährlich wiederkehrenden Kanumarathon auf der historischen Kanaltrasse des Nordhorn-Almelo-Kanals zwischen Nordhorn und Almelo.

Die Idee, die Endpunkte des Kanals mit einem sportlichen Kanumarathon zu verbinden, war vor Jahren im Zuge der Diskussion um eine „Kanalvision“ entstanden. Ziel dieser Veranstaltung ist zum einen die Pflege der grenzüberschreitenden Freundschaft zwischen den deutschen und den niederländischen Kanuten und die Werbung für den Nordhorn-Almelo-Kanal als grenzüberschreitenden Wassersportweg.

So trafen sich dann am Samstag etwa 40 Kanuten am Bootshaus des BCN am Vechtesee zu einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend erfolgte der Start der Rallye von der Steganlage des BCN bei bestem Paddelwetter. Dabei kamen die teilnehmenden Kanuten nicht nur aus dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet, sondern aus dem gesamten Bezirk Weser-Ems, der Twente, aus Heerenveen und Groningen. Der Verein mit der größten Teilnehmerzahl an Kanuten war in diesem Jahr einmal mehr der Bootsclub Nordhorn.

Die Tour auf dem Nordhorn-Almelo-Kanal kann aber nicht „durchgepaddelt“ werden, weil die Kanaltrasse auf niederländischem Gebiet vielfach durch Dämme unterbrochen ist. Dort mussten die jeweils „umtragen“ werden. Die ersten Kanuten erreichten dann nach rund sechs Stunden die Innenstadt von Almelo. Ab 19 Uhr startete dann auf dem Gelände des Vereins Buitensport Twente in Zenderen das traditionelle Grillfest.