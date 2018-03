Die Bootssaison des VVV Nordhorn wird Karfreitag eröffnet

gn Nordhorn. „Mit den ersten Sonnenstrahlen finden auch wieder öffentliche Rundfahrten mit den Vechtebooten des VVV Nordhorn statt“, heißt es aus der VVV-Geschäftsstelle an der Firnhaberstraße: „Das Frühlingswetter hat sich zwar Zeit gelassen, nun kann der VVV Nordhorn seine öffentlichen Bootsrundfahrten aber wieder wie gewohnt anbieten.“

Der „Vechtestromer“, die „Vechtesonne“ und die „Vechteschute“ legen auch in diesem Jahr täglich zu öffentlichen Touren ab. Am Karfreitag, 30. März, geht es mit den ersten Fahrten von 14 bis 18 Uhr los. Danach wird noch eine Woche auf die ersten richtig schönen Tage des Jahres gewartet, sodass die offizielle Saisoneröffnung am Freitag, 6. April stattfinden wird. Ab diesem Termin fahren die Boote zunächst täglich von 14 bis 18 Uhr, im Laufe der Saison werden am Wochenende zusätzlich Termine am Vormittag angeboten. Die Preise für die Fahrten liegen bei sechs Euro für Erwachsene, Kinder zahlen einen ermäßigten Preis von drei Euro.

Darüber hinaus können Termine für Exklusivfahrten vereinbart werden, bei denen das gesamte Boot für eine geschlossene Gruppe zur Verfügung steht. Der VVV bietet dabei wieder ein großes Repertoire an unterschiedlichsten Fahrten an. Männer- und Frauentouren sind ebenso beliebt wie die Mondschein- oder die Kaffeefahrten, die auf Anmeldung gebucht werden können. Für Rückfragen oder Buchungen stehen die Mitarbeiter des VVV Nordhorn unter Telefon 05921 80390 zur Verfügung.

Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite des VVV-Stadt- und Citymarketings Nordhorn: www.vvv-nordhorn.de.