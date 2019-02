Diavortrag mit Aufnahmen „ut der fröge tied“ – und Gedichte

Der dreiste Kuckuck ist bei den Singvögeln nicht gerade beliebt. Warum das so ist, erfahren Besucher in Hestrup, wenn die Plattproater-Gruppe einlädt. Außerdem gibt‘s am 4. Februar spannende Aufnahmen aus der Fotosammlung von Armin Siemering zu sehen.