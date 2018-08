Empfehlung - Diakonie-Mitarbeiter entwickeln Leitbild

Lingen/Nordhorn Weitere Teilnehmer bei der Vorlage des Jahresberichts waren die Sozialarbeiterinnen Dagmar Wölk-Eilers und Anne Coßmann-Wübbel, die in verschiedene Aufgaben in der Kirchenkreissozialarbeit eingebunden sind, sowie Wolfgang Hasekamp, Leiter des sozialtherapeutischen Wohnheims „Haus Landrien“ in Meppen-Apeldorn. Nahe an den Menschen und ihren unterschiedlichen Problemlagen zu sein, ist den Worten der Diakonie-Vertreter zufolge auch 2017 ein zentrales Anliegen ihrer Arbeit gewesen. Wichtig sei vor diesem Hintergrund die Erstellung eines Leitbildes gewesen, „das nicht von oben herab, sondern von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst angestoßen worden ist“, erläuterte Währisch-Purz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/diakonie-mitarbeiter-entwickeln-leitbild-248463.html