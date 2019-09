Empfehlung - DGB zum Antikriegstag: Rüstungswahn und Kriege stoppen

Nordhorn Es gibt wieder rechte Hetztiraden und beleidigende Facebook-Postings, die Verdrängung der geschichtlichen Verantwortung und Versuche, die Demokratie zu unterhöhlen und infrage zu stellen. Am 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen machte die Gedenkveranstaltung zum Antikriegstag in Nordhorn deutlich, dass es wichtiger denn je ist, an die Geschichte zu erinnern und aus ihr zu lernen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/dgb-zum-antikriegstag-ruestungswahn-und-kriege-stoppen-316275.html