Empfehlung - DGB-Fest in Nordhorn: Ohne Mampf kein Kampf

Nordhorn Das Fest findet am kommenden Sonnabend, 7. September, von 13 bis 18 Uhr auf der „Alten Maate“ in Nordhorn direkt gegenüber dem Verdi-Büro (Hagenstraße, Hintereingang) statt. „Ohne Mampf kein Kampf! Kommt einfach mal auf ein Bier vorbei!“ – so lautet das Motto. Die Organisatoren hoffen, möglichst viele Besucher begrüßen zu können. „Nach dem Marktbesuch oder Shoppen zum DGB“, laden die Veranstalter ein. Für das leibliche Wohl stehen Getränke, Bratwurst und Pommes frites bereit. Im Vordergrund stehen zwanglose Gespräche mit Gewerkschaftlern. Auch für Kinderunterhaltung ist gesorgt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/dgb-fest-in-nordhorn-ohne-mampf-kein-kampf-316497.html