DGB feiert Tag der Arbeit im Internet

Nordhorn Trotz der Corona-Pandemie werden die Gewerkschaften auch in diesem Jahr den Tag der Arbeit begehen. Zwar sind die geplanten klassischen Veranstaltungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum 1. Mai bundesweit abgesagt. Stattdessen verlagert der gewerkschaftliche Dachverband seine Aktivitäten ins Internet sowie in die sozialen Medien. Unter dem Motto „Solidarisch ist man nicht alleine!“ ruft der DGB mit vielen Online-Mitmach-Aktionen Menschen dazu auf, gemeinsam digital für Solidarität und soziale Gerechtigkeit zu demonstrieren.

Unter der Webadresse www.dgb.de/erstermai wird es am 1. Mai ab 11 Uhr einen mehrstündigen Livestream zum Tag der Arbeit geben, mit Musikern und Comedians, Talks und Interviews sowie Solidaritätsbotschaften aus ganz Deutschland. Aus dem Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt steuert der DGB zu diesem Stream einen Videoclip mit einer Rede bei, die von hundert Menschen gehalten wird. Sie ersetzt die hundert Veranstaltungen, die zum Tag der Arbeit ursprünglich in den drei Bundesländern geplant waren. Zwei Wochen vor dem Tag der Arbeit ist in den Online-Kanälen des DGB auf Facebook, Twitter und YouTube ein Countdown zum 1. Mai bereits gestartet.. In Video-Botschaften bringen Menschen zum Ausdruck, was Solidarität konkret für sie bedeutet.

In den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim beteiligen sich die Gewerkschafter auf der Homepage www.osnabrueck-emsland.dgb.de mit Statements per Foto oder kleinen Videos. Dort zu finden ist auch eine Grußbotschaft vom geplanten Veranstaltungsort in Emlichheim, mit dem DGB-Ortsgruppensprecher Rudi Mertins. Unter dem Motto „Für mich bedeutet Solidarität….“ wird eine Sammlung von Beiträgen entstehen. Daran kann sich jeder beteiligen. Wie es geht, ist auf der genannten Homepage zu erfahren.

Vertreter des DGB sind überzeugt, dass aus dieser virtuellen Gemeinschaft am 1. Mai ein beeindruckendes Signal für solidarischen Zusammenhalt entstehen wird: „Ob es um den Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union in der Corona-Krise, eine bessere Bezahlung von systemrelevanten Berufen oder eine bessere Absicherung der Beschäftigten durch Kurzarbeitergeld geht: Wir Gewerkschaften werden am 1. Mai zeigen, was Solidarität konkret bedeutet. Unsere Botschaft ist klar: Solidarität lohnt sich. Denn solidarisch ist man nicht alleine.“

Zu finden sind die Aktivitäten des DGB-Bezirks Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt auf der Webseite www.niedersachsen-bremen-sachsenanhalt.dgb.de/1-mai-2020 sowie auf den Profilen in den sozialen Medien (www.facebook.com/DGBniedersachsen, www.twitter.com/dgb_nds).