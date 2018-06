Empfehlung - Der Tag, an dem das Nordhorner Marienkrankenhaus brannte

Nordhorn Die Erinnerung an diesen Tag hat sich Hans Elbeshausen regelrecht eingebrannt. Als der Verwaltungsleiter des Nordhorner Marienkrankenhauses am 17. Juni 1993, damals noch „Tag der deutschen Einheit“, gegen 18 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, freute er sich auf seinen Urlaub, der am nächsten Morgen beginnen sollte. Doch daraus wurde nichts. Denn plötzlich hörte er ein lautes Krachen, über dem nahe gelegenen Hospital stieg eine Rauchsäule auf, der Dachstuhl des sogenannten B-Traktes stand in Flammen. Für Patienten und Mitarbeiter des Krankenhauses, für Feuerwehrleute und Polizisten begannen dramatische Stunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/der-tag-an-dem-das-nordhorner-marienkrankenhaus-brannte-239347.html