Empfehlung - „Der Sport gibt mir mein Lächeln zurück“

Nordhorn „Der Sport gibt mir mein Lächeln zurück“, sagt die 17-jährige Souzan aus dem Irak, die im Turnverein Nordhorn trainiert. „Ich kämpfe für meine Zukunft“, sagt der 18-jährige Ali aus dem Iran, Mitglied der Boxstaffel Galaxy Nordhorn. Es sind Worte junger Menschen, die sich fernab ihrer Heimat aktiv ein neues Leben aufbauen möchten – und denen der Sport geholfen hat, sich in der neuen Umgebung zu integrieren und Kontakte zu knüpfen. 14 Fotos von Menschen im Alter zwischen 8 und 57 Jahren, die eben diese Erfahrung gemacht haben, sind seit Montag im Foyer des Kreishauses an der Van-Delden-Straße in Nordhorn zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/der-sport-gibt-mir-mein-laecheln-zurueck-277755.html