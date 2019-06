Empfehlung - Der Ringelspinner mag Obstgärten und Streuobstwiesen

Nordhorn Sobald die ersten Bäume und Sträucher ihre Blätter bekommen, finden sich in kurzer Zeit verschiedene Raupen ein, die sich vom saftigen Grün ernähren. Dazu gehört auch die Raupe des Ringelspinners, deren ausgewachsenen Exemplare durch ihre weiße Rückenlinie sowie blaue und rotgelbe Streifen an der Seite schnell ins Auge fällt. Kein Wunder also, dass die Art für Naturfotografen wie Gerhard Butke aus Brandlecht ein schönes Motiv abgibt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/der-ringelspinner-mag-obstgaerten-und-streuobstwiesen-303910.html