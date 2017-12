Empfehlung - Der Maskierte verzaubert in der Alten Weberei seine Heimat

Nordhorn. Mit Charme und viel Witz führt Christopher Köhler als Moderator durch den Abend. Dabei lässt er es sich nicht nehmen, auch Mal den ein oder anderen Zaubertrick zu vermasseln, um das Publikum in Stimmung zu bringen. „Wäre toll geworden, wenn es geklappt hätte, oder?“, fragt er in die Runde. Umso mehr Staunen ruft er bei seinen Zuschauern hervor, wenn doch ein Kunststück gelingt. So holt er ein Ehepaar auf die Bühne, dass sich jeweils zehn Spielkarten in eine Hosentasche steckt. Als sie wenige Minuten später nachsehen, sind drei der Karten von Ehemann Arne wie von Geisterhand in die Hose von Ehefrau Ines gewandert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/der-maskierte-verzaubert-in-der-alten-weberei-seine-heimat-219978.html