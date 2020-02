Empfehlung - „Der Mann mit dem Stetson geht nach Hause“

Nordhorn Nach drei Jahrzehnten ehrenamtlicher Arbeit in der Nordhorner Kommunalpolitik hat Klaus Lübke sein 2016 errungenes Ratsmandat abgegeben. Die Ratssitzung am vergangenen Donnerstag war für ihn die letzte. „Meine Frau und ich wollen die nächsten Jahre noch gemeinsam genießen“, begründete Lübke in seiner Abschiedsrede die Entscheidung, der „Zeitaufwand und das Zeitdiktat“ der Kommunalpolitik schränke die persönliche freie Verfügbarkeit erheblich ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/der-mann-mit-dem-stetson-geht-nach-hause-344313.html