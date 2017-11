Empfehlung - Der Hochzeitswald in Nordhorn wächst

Nordhorn. „Selbst wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“, sagte bereits Martin Luther. Und auch heute, im Jahr des 500 Reformationsjubiläums, scheint dieses Zitat nichts an Aktualität eingebüßt zu haben. Im Gegenteil: Mit 59 neuen Bäumen ist der Nordhorner Hochzeits- und Familienwald bei der diesjährigen Pflanzaktion des VVV-Stadtmarketings so stark angewachsen wie noch nie in den zurückliegenden 39 Veranstaltungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/der-hochzeitswald-in-nordhorn-waechst-213628.html