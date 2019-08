Der Fischotter ist zurück in der Grafschaft

Am Dienstag, 20. August, lädt die Naturschutzbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim zusammen mit der Aktion Fischotterschutz e.V. um 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Zooschule im Tierpark Nordhorn am Heseper Weg 110 ein.