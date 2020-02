Empfehlung - Der Feldtag kommt zurück: Neustart mit familiärem Konzept

Nordhorn Am zweiten Augustwochenende, 8. und 9. August, veranstaltet der Treckerclub Nordhorn e.V. nach zweijähriger Pause wieder seinen „Historischen Feldtag Nordhorn“. Das haben die Mitglieder des Vereins bei ihrer Mitgliederversammlung am 5. Februar beschlossen. Umfang und Konzept des „neuen Feldtags“ werden sich aber erheblich von der letzten Veranstaltung im Jahr 2017 unterscheiden. Geplant ist eine zweitägige Veranstaltung in kleinem und familiärem Rahmen, mit der der Treckerclub an die Anfänge des Feldtags vor beinahe 30 Jahren anknüpft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/der-feldtag-kommt-zurueck-neustart-mit-familiaerem-konzept-343107.html