De Ridder sichert Weltladen weiterhin Unterstützung zu

Nordhorn Über den aktuellen Stand nach der Unterschriften-Kampagne zur Unterstützung fairer Arbeitsverhältnisse und umweltverträglicher Produktionsweisen des Weltladen-Dachverbandes hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder den Eine-Welt-Laden in Nordhorn informiert. „Als stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses bin ich Berichterstatterin für die Außenhandelsbeziehungen und sehe mich daher in der Verpflichtung, mich für menschenwürdige Arbeitsbedingungen stark zu machen“, sagte sie.

Im November 2018 hatten Vertreterinnen der Weltläden Nordhorn und Lingen der SPD-Bundestagsabgeordneten eine Petition mit rund 850 Unterschriften zum Schutz der Menschen- und Arbeitsrechte weltweit übergeben. De Ridder unterstützte das Anliegen und reichte die Listen an die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Dr. Bärbel Kofler, weiter.

„Es freut mich sehr, dass sich so viele Menschen in der Grafschaft und im Emsland für faire Bedingungen einsetzen und in den Eine-Welt-Läden in Nordhorn und Lingen dafür unterschrieben haben“, sagte De Ridder zu der Aktion: „Aber wir alle können einen persönlichen Beitrag leisten, indem wir bewusst einkaufen und vor allem Produkte aus fairer und umweltverträglicher Produktion erwerben und konsumieren.“

Trotz Arbeit litten viele Millionen Menschen weltweit unter Hunger und extremer Armut. Dreiviertel der Menschheit lebten ohne sozialen Schutz und unter schweren Verletzungen von Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten. Daher sei es sehr wichtig, sich konsequent für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und einen global gerechten Handel einzusetzen. Dazu habe die Bundesregierung auf Initiative der SPD bereits im Dezember 2016 den „Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte“ verabschiedet. Dieser formuliere die Erwartungshaltung an deutsche Unternehmen, die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht einzuhalten und Menschenrechte entlang ihrer Liefer- und Wertschöpfungsketten zu achten. Seit 2018 überprüfe die Bundesregierung jährlich den Umsetzungsstand anhand von Stichproben, berichtete sie: „Bis 2020 sollen mindestens die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland mit mehr als 500 Beschäftigten die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in ihre Unternehmungsprozesse integriert haben.“ Mit diesem Nationalen Aktionsplan sei zwar ein erster Schritt zur Verbesserung der Menschenrechte unternommen worden, jedoch sei diese freiwillige Maßnahme nicht ausreichend.

So forderten Karola Schaper (Weltladen Nordhorn), Lena Schoemaker (Arbeitskreis Eine Welt Nordhorn) und Maja Volland (politische Referentin des Forums Fairer Handel) bei dem Besuch ein Gesetz, das die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten verbindlich festschreibt. De Ridder: „Sollte sich herausstellen, dass die Wirtschaft ihre freiwilligen Ziele verfehlt, wird die SPD mit Nachdruck für eine gesetzliche Regelung eintreten.“