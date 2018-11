Empfehlung - Dauergast Rudloff zelebriert in Nordhorn Literatur

Nordhorn Wenn er noch nicht Ehrenbürger Nordhorns ist, so sollte man seine Ernennung in Erwägung ziehen: Rainer Rudloff, Schauspieler und vor allem Sprechkünstler. Keiner hat schon so oft in Nordhorn gastiert wie er. Und nahezu immer ein volles Haus. Heuer platzte die Stadtbibliothek, seine bevorzugte Wirkungsstätte, aus allen Nähten. Er las bzw. spielte Ausschnitte aus zwei Romanbestsellern: aus Marlen Haushofers „Die Wand“ (1963) und aus Maja Lundes „Die Geschichte der Bienen“ (2015).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/dauergast-rudloff-zelebriert-in-nordhorn-literatur-267098.html