Empfehlung - Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Wasserstadt

Nordhorn Am Strand des Vechtesees wird am Sonnabend von 15 Uhr bis Mitternacht gegrillt und gechillt. Am Sonntag läuft die „Sundown“-Party am See von 11 bis 18 Uhr. Parallel dazu sorgen am Sonntag viele Vereine rund um die Wasserwege für ein buntes Programm beim „Fest der Kanäle“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/das-wochenende-steht-ganz-im-zeichen-der-wasserstadt-245709.html