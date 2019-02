Das „Lädchen“: Ein kleines Kaufhaus für einen guten Zweck

In den neuen Räumlichkeiten im Haus Nummer 82 am belebten Gildehauser Weg im Stadtteil Blanke findet das Geschäft des Fördervereins der Nordhorner Tafel mehr Platz für Waren und für Kunden. Wer wenig Geld hat, kommt hier her.