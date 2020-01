/ Lesedauer: ca. 2min Das Grafschafter Neujahrsbaby heißt Marley-Luke

Um 9.52 Uhr am 1. Januar 2020 erblickt Marley-Luke als erstes Grafschafter Baby im neuen Jahr in der Euregio-Klinik Nordhorn das Licht der Welt. 2019 wurden in dem Krankenhaus 1021 Kinder geboren.