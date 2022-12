© Susanne Menzel

Ein Dankeschön richtete (stehend von rechts nach links) Landrat Uwe Fietzek an die Mobilen Impfteams, an die niedergelassenen Ärzte, vertreten durch Dr. Markus Kirschner, Dr. Elisa Möllering als Leiterin der Mobilen Teams, sowie an Heinz Heetjans, der das DRK repräsentierte , aus. Foto: Menzel