Das Autorenformat „Lila Spätlese“ ist eine Erfolgsstory

Was den Hobby-Musikanten und Malern schon seit Langem recht ist, das sollte den Schriftstellern nur billig sein. In der Grafschaft macht das die „Lila Spätlese“ möglich. Die 25. Autorenlesung wurde in der ausverkauften Kornmühle in Nordhorn gefeiert.