Darts-Mathematik: Von 501 auf 0

Nordhorn. Sie heißen Zisch-Klack-Weg, Engelchen&Bengelchen oder eben The Mystery Darts, mit elf Männern und zwei Frauen aus Nordhorn, Lingen, Spelle, Oldenzaal, Hengelo und Enschede. Wobei – mysteriös ist nichts, wenn sich die Pfeilwerfer aus Nordhorn zum Training oder bei Punktspielen in der Bezirksoberliga (BZO) im Irish Pub treffen, den Älteren besser bekannt als ehemalige Traditionsgaststätte „Nordhorner Hof" am Hohenkörbener Weg. Dass es sich hier um ein Raucherlokal handelt, kann der Gast riechen, noch ehe er durch die Kneipentür eintritt.(...)