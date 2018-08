Empfehlung - Dart-Teams spielen in Nordhorn Benefizturnier für 19-Jährige

Nordhorn Darts ist groß im Kommen. Nicht zuletzt wegen der umfangreichen Live-Berichterstattung im Fernsehen und der wachsenden Popularität deutscher Spieler bekommt die Sportart mehr und mehr Zulauf. Auch in Nordhorn wird regelmäßig in verschiedenen Gaststätten Darts gespielt. Die Mannschaft „The Mystery Darts“ spielt zurzeit sogar in der höchsten Automatenliga, weitere Teams in niedrigeren Ligen. Drei Teams, deren Spielstätte der „Irish Pub“ am Hohenkörbener Weg ist, und eine Mannschaft vom „Kronen Pub“ an der Erikastraße trafen sich am vergangenen Sonnabend zu dem großen Benefizturnier im „Irish Pub“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/dart-teams-spielen-in-nordhorn-benefizturnier-fuer-19-jaehrige-246526.html