DAK richtet in Nordhorn Hitze-Hotline ein

Aufgrund der Hitze betreibt die Krankenkasse DAK-Gesundheit in Nordhorn am Mittwoch, 1. August, und Donnerstag, 2. August, eine medizinische Hotline: Ärzte bieten zwischen 8 und 20 Uhr eine telefonische Beratung bei Beschwerden wegen der Hitze an.