/ Lesedauer: ca. 2min DAK: Beitragsstundung für Selbstständige bis Mai verlängert

Viele Unternehmer sind in der Corona-Krise in eine finanzielle Schräglage geraten. Die DAK will Selbstständigen durch einen Aufschub ihrer Beitragszahlungen helfen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eine Reduzierung der Beiträge möglich.