Vermutlich Blitzeinschlag: Dachstuhlbrand in Brandlecht

Nordhorn Gegen 19.30 Uhr ist die Ortsfeuerwehr Brandlecht am Montag an den Erbdrostenweg ausgerückt. Dort war vermutlich ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen. Kurz zuvor war ein starkes Gewitter über den Ort gezogen. Verletzt wurde niemand, zur Zeit des Brandes hatten sich keine Menschen in dem Haus aufgehalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/dachstuhlbrand-nach-blitzeinschlag-in-brandlecht-312762.html