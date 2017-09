Empfehlung - CVJM Nordhorn-Blanke feiert sein 60-jähriges Bestehen

Nordhorn. Die einen denken am liebsten an die zahlreichen Zeltlager zurück, andere erinnern sich gerne an den Tanztee. Und dann gibt es auch diejenigen, die sagen: „Für mich ist der CVJM einfach ein Zuhause“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/cvjm-nordhorn-blanke-feiert-sein-60-jaehriges-bestehen-207952.html