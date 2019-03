Empfehlung - „Crazy Dogs“ richten erstes Rally-Obedience-Turnier aus

Nordhorn Bei Rally Obedience bewegt sich das Mensch-Hund-Team möglichst schnell und korrekt mit dem Hund bei Fuß mit lockerer Leine durch einen Parcours, wobei verschiedene Stationen zu durchlaufen sind. Der Hundeführer darf den Hund dabei ansprechen, motivieren und anfeuern. Er darf Hör- und Sichtzeichen geben. Teilweise ist es sogar erlaubt, den Hund am Ende einer Übung mit einer Futterbelohnung zu bestärken. Tabu ist die Korrektur des Hundes durch die Hand, Leine oder unangemessene Stimme. Für Cornelia Pape, Trainerin für Rally Obedience bei den „Crazy Dogs“, ist jedoch das schönste am Rally Obedience, dass diese Hundesportart für beinahe jedes Mensch-Hund-Team geeignet ist. „Dies gilt auch für mobilitätsbegrenzte Menschen, die zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder Menschen, deren Hunde auf irgendeine Weise eingeschränkt sind.“ Richter Martin Jüttner reist für das Turnier bei den „Crazy Dogs“ extra aus Süddeutschland an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/crazy-dogs-richten-erstes-rally-obedience-turnier-aus-288633.html