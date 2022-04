„Crazy Dogs Nordhorn“ stellen ihre Teamfähigkeit unter Beweis

Nordhorn Zwei erfolgreiche Turnierwochenenden liegen hinter den Mitgliedern des Hundesportvereins „Crazy Dogs Nordhorn“. Neben einer Begleithundeprüfung und einem Agility-Turnier am ersten Aprilwochenende richtete der Verein am Sonnabend darauf sein zweites Rally-Obedience-Turnier aus.

Am 2. April fanden sich die Teilnehmer zur Begleithundeprüfung auf dem Trainingsgelände an der Goorstiege im Nordhorner Stadtteil Deegfeld ein. „Die Begleithundeprüfung ist Voraussetzung für den Start in das aktive Turniergeschehen“, erklärt Mascha Roling vom Hundesportverein „Crazy Dogs“. Nach einem kurzen gemeinsamen Frühstück startete die Prüfung mit einem schriftlichen Test im Vereinsheim. Nachdem dieser von allen Teilnehmern erfolgreich bestanden wurde, folgte mit der sogenannten „Unterordnung“ der erste praktische Prüfungsteil. Unter genauer Beobachtung des Leistungsrichters Georg Kieser zeigten die Prüflinge in Zweiergruppen, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben. Im anschließenden Verkehrsteil wurde dann das Verhalten der Hunde gegenüber Menschengruppen, Fahrrädern und Ähnlichem überprüft. Auch in diesem Jahr haben alle Teams die Begleithundeprüfung erfolgreich bestanden.

Drei der erfolgreichen Teilnehmer, darunter die zwölfjährige Lina Marie mit ihrer Golden-Retriever-Hündin „Rosi“ und die elfjährige Mattea mit ihrer Miniature-Australian-Shepherd-Hündin „Nele“, starteten am 3. April auf ihrem ersten Agility-Turnier, das in diesem Jahr nicht auf dem Trainingsgelände der „Crazy Dogs Nordhorn“ stattfand, sondern auf dem Sportplatz der Bakelder Freizeitgemeinschaft, der ideale Voraussetzungen bot. Insgesamt rund 170 Teams haben in den anspruchsvollen Parcours von Georg Kieser und Elke Bäthker ihre Fähigkeiten und ihr Können unter Beweis gestellt.

Bereits ein Wochenende später, am 9. April, richtete der Verein sein nunmehr zweites Rally-Obedience-Turnier aus. In insgesamt fünf Leistungsklassen, vom Beginner bis zum Senior, und unter den sachkundigen Blicken von Leistungsrichterin Tanja Kaps absolvierten die Teams ihren Parcours. Einige Läufe wurden mit 100 Punkten, der höchstmöglichen Punktzahl in dieser Sportart, belohnt. Die erfolgreichen Teams qualifizierten sich damit für die Verbandsmeisterschaft im Sommer.

Die Aktiven der „Crazy Dogs“ beschäftigen sich nun intensiv mit den Planungen für den „4. Crazy Agility Cup“, der am 27. und 28. August ausgetragen wird.

Weitere Informationen über die „Crazy Dogs Nordhorn“ sowie über die Trainingsangebote und Veranstaltungen erhalten Interessierte auf der Website des Hundesportvereins.