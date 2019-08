„Crazy Dogs“ aus Nordhorn laden zum zweiten Agility-Turnier

Nordhorn Beim Agility gibt es vier verschiedene Leistungsklassen, vom Anfänger bis zum Profi. In diesen vier Leistungsklassen wird noch einmal in drei verschiedene Größenklassen, gemessen an der Schulterhöhe des Hundes, unterteilt. Rund 120 Teams werden in den verschiedenen Klassen gegeneinander antreten und einen Parcours meistern. Dieser besteht aus bis zu 22 Geräten, heißt es in der Turnierankündigung, hierzu gehören unter anderem ein Steg, ein Slalom sowie Tunnel und Hürden. Am Ende des Turnieres werden die Gesamtsieger ermittelt und mit dem „Goldenen Hund“ prämiert.

Die Vorbereitungen für den diesjährigen zweiten „Crazy Agility Cup“ begannen bereits im Herbst vergangenen Jahres, so die Veranstalter. Als Richterin begrüßt der Verein wie bereits im vergangenen Jahr Elke Bäthker aus Rheine. Auch Besucher sind herzlich willkommen, betonen die Hundesportler.

Neben einem spannenden Sportprogramm wird für das leibliche Wohl der Starter und Besucher gesorgt. Weitere Informationen

auf www.crazy-dogs-nordhorn.de oder auf Facebook.