Empfehlung - Coverband Rhiannon rockt in der Alten Weberei

Nordhorn An deren Musik erinnert Rhiannon in einem zweieinhalbstündigen Konzert, in dessen Verlauf sie die Rock- und Popklassiker der einst in London und später in Los Angeles beheimateten Fleetwood Mac Revue passieren lassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/coverband-rhiannon-rockt-in-der-alten-weberei-326251.html