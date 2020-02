Empfehlung - Coronavirus: Auch Grafschafter auf Schiff „Diamond Princess“

Nordhorn Das Coronavirus sei ausdrücklich nicht in der Grafschaft Bentheim angekommen, betont Amtsarzt Dr. Gerhard Vogelsang im Ausschuss für Soziales und Gesundheit. Bislang wurden im Kreis keine Fälle nachgewiesen. Aber: „Ich gehe davon aus, dass wir welche bekommen werden“, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes in Bezug auf die kommenden Monate. Das Coronavirus „SARS-CoV-2“ ist verantwortlich für die Lungenerkrankung Covid-19. Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit sind in Deutschland am Donnerstagnachmittag 26 laborbestätigte Fälle von Covid-19 bekannt. Von den 16 Fällen, die vor dem 25. Februar 2020 bekannt waren, seien 15 bereits wieder gesund und aus der Klinik entlassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/coronavirus-auch-grafschafter-auf-schiff-diamond-princess-345878.html