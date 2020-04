Corona zwingt „Highland Games“ in die Knie: Event abgesagt

Nordhorn Leicht gefallen ist es den Organisatoren nicht, die „Grafschafter Highland Games“ abzusagen. Mit der Entscheidung der Bundesregierung, Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August zu untersagen, blieb ihnen jedoch keine andere Wahl. Und so teilen sie nun schweren Herzens mit, dass es in diesem Jahr keine „Grafschafter Highland Games“ geben wird. „Das ehrenamtliche Orga-Team hat in den letzten Monaten intensiv an dem Event gearbeitet. Umso mehr sind wir alle enttäuscht, dass wir in diesem Jahr keinen sportlichen Wettkampf mit euch bestreiten dürfen und auch nicht mit euch feiern können“, bedauern die Veranstalter. „Unser Plan ist es, das ganze Event, also die ,Grafschafter Highland Games‘ und die ,Night of Kilts‘, um ein Jahr zu verschieben.“ Aktuell arbeitet das Team daran, wie eine Verschiebung im Detail aussehen kann.

Zu den Optionen bezüglich bereits gekaufter Tickets für die „Night of Kilts“ bitten die Verantwortlichen um etwas Geduld, bis sie weitere Informationen dazu liefern können und ergänzen: „Wir danken euch für euer Vertrauen in dieser für uns allen beispiellosen Lage.“