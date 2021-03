Vielleicht wird es in der Nordhorner Innenstadt bald wieder regelmäßig so aussehen, wie am Dienstag bei sommerlichen Temperaturen. Das hoffen auch Nordhorns Kulturreferatsleiterin Kerstin Spanke und Bürgermeister Thomas Berling, die auf eine Rückmeldung der Landesregierung zum Modellprojekt warten. Foto: Hille